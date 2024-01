DJ MARKET TALK: Forte inflação dos serviços da Zona Euro afeta apostas de cortes

(DJ Bolsa)-- A inflação da Zona Euro não favorece muito os cortes acelerados das taxas de juro pelo Banco Central Europeu, diz Ulrike Kastens, economista da DWS, numa nota. Os preços dos serviços continuam a ser o problema para o BCE, subindo 4,0% em dezembro, o mesmo de novembro. As sondagens mostram que as empresas ainda querem aumentar os preços enquanto as pressões dos custos continuarem elevadas, diz a economista. E com o aumento ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.