DJ MARKET TALK: Forte inflação subjacente da Zona Euro limita opções do BCE

(DJ Bolsa)-- A inflação da Zona Euro deverá estabilizar em abril, mas abrandar em maio e nos meses seguintes devido ao recuo dos preços da energia, refere o economista-chefe adjunto da Capital Economics para a Zona Euro, Jack Allen-Reynolds, numa nota. Contudo, o mercado de trabalho do bloco monetário continua muito restrito e isso deve manter o crescimento salarial forte e dessa forma a inflação dos serviços vai continuar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.