DJ MARKET TALK: Forte mercado laboral dos EUA enfrenta pressão adicional

(DJ Bolsa)-- Um conjunto de indicadores sugere que o relatório do emprego de março de sexta-feira pode mostrar um abrandamento há muito esperado do crescimento do mercado laboral. Os EUA continuaram a adicionar empregos a um ritmo acelerado desde o início de 2023, apesar dos receios sobre a inflação e os anúncios de despedimentos. Mas agora uma percentagem mais pequena de trabalhadores está a despedir-se, indicando que tê... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.