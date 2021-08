DJ MARKET TALK: Forte primeiro semestre da Stellantis não surpreende

(DJ Bolsa)-- A Stellantis reportou números fortes no primeiro semestre do ano, o que não foi muito surpreendente após o desempenho recente dos seus pares, diz a NORD/LB. Os fortes resultados devem-se, em particular, a extensas medidas de redução de custos, procura reprimida por veículos e foco em negócios de margens elevadas, disse o banco alemão. A América do Norte responde por mais de 60% da receita operacional da empresa,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone