DJ MARKET TALK: Forte procura laboral na Zona Euro pode suportar consumo, PIB

(DJ Bolsa)-- A forte procura de trabalhadores na Zona Euro pode impulsionar o consumo e suportar o crescimento económico no bloco mesmo que o crédito bancário abrande, refere o RBC Capital Markets numa nota. "Existe a possibilidade de os mercados laborais restritos estruturalmente poderem ajudar a suportar o consumo e assim o PIB mesmo com o abrandamento dos empréstimos", referem analistas da firma. A Zona Euro deve evitar uma recessã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.