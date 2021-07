DJ MARKET TALK: Forte queda do petróleo intensifica-se; WTI segue a menos de $66

(DJ Bolsa)-- Os preços do petróleo continuam a afundar, sendo que o WTI desce 8,3% para $65,87 por barril. Esta queda coloca o mercado a caminho da maior venda diária desde 20 de abril de 2020, quando o surto de coronavírus fez com que os preços do crude colapsassem e fechassem em território negativo pela primeira vez, em -$37 por barril. O Brent desce 7,2% para $68,28 por barril. O gás natural é a exceção entre as ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

