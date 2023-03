DJ MARKET TALK: Forte recuperação económica da China deve continuar

(DJ Bolsa)-- O forte ímpeto de recuperação económica da China no pós-pandemia provavelmente vai manter-se nos próximos meses, com o índice de novas encomendas do setor dos serviços divulgado esta sexta-feira, no âmbito da sondagem a gestores de compras, ou PMI, oficial do país, a continuar a subir, refere Zhiwei Zhang, economista da Pinpoint Asset Management. "O PMI indica que a recuperação econó... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.