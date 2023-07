DJ MARKET TALK: Fortes encomendas da Alemanha não mudam 2T frágil

(DJ Bolsa)-- A recuperação das novas encomendas da Alemanha era relativamente esperada após o crash no final do primeiro trimestre, embora não tenha sido suficiente para inverter a queda de 10,9% em março, diz Claus Vistesen, economista-chefe da Pantheon Macroeconomics para a Zona Euro. A subida de 6,4% em maio foi ajudada por grandes encomendas de transportes, mas mesmo sem essa componente, as encomendas subiram 3,2%, um resultado só... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.