DJ MARKET TALK: Fracasso da Roche em ensaio é deceção clara

(DJ Bolsa)-- A Roche anunciou que não conseguiu alcançar o objetivo primário de sobrevivência sem progressão num ensaio de fase três para um tratamento para cancro do pulmão de células não-pequenas, e é uma deceção clara depois de outro ensaio da mesma combinação de medicamentos num tipo de cancro diferente também ter fracassado, diz Jean-Jacques Le Fur, analista do Bryan Garnier, numa nota....

