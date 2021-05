DJ MARKET TALK: Fracos resultados da Vodafone criam receios sobre dividendo

(DJ Bolsa)-- As ações da Vodafone Group lideram as perdas do FTSE 100, afundando mais de 7%, depois de a operadora de comunicações móveis ter reportado resultados anuais ajustados piores que o esperado. A empresa foi penalizada por uma redução da utilização de telefones com a queda das viagens durante a pandemia, enquanto as vendas de equipamentos também recuaram, refere a AJ Bell. "Podem surgir receios de que,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

