DJ MARKET TALK: Fragilidade da produção alemã sinaliza mais pessimismo

(DJ Bolsa)-- A tendência descendente da indústria alemã deve pesar ainda mais na economia mais abrangente daqui em diante, diz o economista Ralph Solveen do Commerzbank Research, numa nota, depois de a produção ter caído 0,8% em julho. A procura fraca parece estar a pesar na produção industrial na maior economia da Zona Euro, diz Solveen, com os livros de encomendas significativamente reduzidos. Isto contribui para as má... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.