DJ MARKET TALK: Fragilidade da Zona Euro é dor de cabeça para bancos centrais

(DJ Bolsa)-- Os números fracos do PIB da Zona Euro complicam a tarefa aos decisores de política monetária, disse Tom Hopkins, da BRI Wealth Management, depois de a UE ter sinalizado contrações nos últimos dois trimestres. Isto segue uma tendência de desaceleração do crescimento, diz Hopkins, observando que a inflação permanece persistentemente elevada em vários Estados-membros da Zona Euro, o que "complica ...