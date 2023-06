DJ MARKET TALK: Fragilidade económica alemã passou para o segundo trimestre

(DJ Bolsa)-- O sinal mais preocupante da sondagem ZEW da Alemanha é a rápida deterioração do indicador de condições económicas atuais, que caiu para um mínimo de janeiro, quando a Alemanha se encontrava a meio de uma recessão, de acordo com Stefan Schilbe, economista-chefe do HSBC para a Alemanha. As condições empresariais sinalizaram assim uma completa falta de ímpeto económico, provavelmente refletindo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.