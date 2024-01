DJ MARKET TALK: França com pouca expectativa de recuperação este ano

(DJ Bolsa)-- A economia de França deve continuar a abrandar este ano, diz a economista sénior da Pantheon Macroeconomics para a Europa, Melanie Debono, numa nota. A segunda maior economia da Zona Euro estagnou na segunda metade de 2023, o que resulta num crescimento de apenas 0,9% no total do ano. Este registo deve abrandar ainda mais em 2024, diz Debono, uma vez que as expectativas de recuperação têm sido travadas por dados dececionantes ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.