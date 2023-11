DJ MARKET TALK: França deve estagnar no 4T

(DJ Bolsa)-- A atividade económica de França não deve impulsionar o crescimento no último trimestre do ano, diz Charlotte de Montpellier, do ING, numa nota. O clima empresarial deteriorou-se em novembro, pressionado pela produção da construção e do retalho, ao passo que o PMI manteve-se reduzido devido às pressões inflacionistas. Com o emprego também a abrandar, a taxa de desemprego deve continuar a subir nos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.