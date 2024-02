DJ MARKET TALK: Franca deve registar abrandamento este ano, diz ministro das Finanças

(DJ Bolsa)-- França deve registar um crescimento mais lento este ano do que o anteriormente previsto, penalizado pelos desafios globais, disse o ministro das Finanças do país, Bruno Le Maire, ao programa informativo TF1 Info. A economia deve expandir-se 1% ao longo do ano, contra estimativas anteriores de 1,4%, refere Le Maire, apontando para as contrariedades causadas pelas guerras na Ucrânia e Médio Oriente, as dificuldades no Mar Vermelho,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.