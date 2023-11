DJ MARKET TALK: França deve registar mais desemprego

(DJ Bolsa)-- O mercado laboral de França pode fragilizar-se mais daqui em diante, diz a economista do ING Charlotte de Montpellier numa nota, depois de a taxa de desemprego ter voltado a subir para 7,4% no terceiro trimestre, face a 7,2% no segundo. Esta taxa continua bastante abaixo dos níveis pré-pandemia e o mercado laboral tem mostrado algum dinamismo nos últimos anos, superando o desempenho global da economia, diz a economista. Mas agora ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.