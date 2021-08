DJ MARKET TALK: França mantém-se em terreno de crescimento

(DJ Bolsa)-- O índice de gestores de compras, ou PMI, preliminar de França mostrou outro mês de crescimento económico robusto em agosto, apesar de uma ligeira descida das taxas de crescimento da indústria e dos serviços, diz a IHS Markit. O PMI compósito de França foi de 55,9 pontos em agosto, menos que os 56,6 pontos de julho, mas ainda assim indicativo de um crescimento forte da atividade empresarial. "A mensagem geral ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone