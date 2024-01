DJ MARKET TALK: França pode obter impulso com deficit comercial menor

(DJ Bolsa)-- A economia de França pode ser impulsionada pela balança comercial no último trimestre do ano passado, diz a economista sénior da Pantheon Macroeconomics para a Europa, Melanie Debono, numa nota. O deficit comercial de França voltou a contrair para EUR7,4 mil milhões em novembro, mostram os dados do Ministério das Finanças de França. As exportações subiram ligeiramente e as importações afundaram.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.