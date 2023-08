DJ MARKET TALK: França vai pressionar indústria alimentar a baixar os preços

(DJ Bolsa)-- O governo francês vai pedir à indústria alimentar para fazer mais para reduzir os preços elevados, diz o ministro das Finanças Bruno Le Maire. Com a inflação alimentar ainda na ordem dos dois dígitos e a superar a generalidade da Zona Euro, Le Maire vai reunir-se com as grossistas e grandes produtoras alimentares esta semana com o intuito de acelerar a reduzir dos preços, diz numa conferência de imprensa. Mais produtos devem ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.