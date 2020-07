DJ MARKET TALK: Fundo de recuperação da UE é revolucionador

(DJ Bolsa)-- O acordo para a criação de um fundo de recuperação da União Europeia é um ponto de viragem para a Europa, uma vez que suporta uma recuperação sincronizada e um crescimento mais forte ao longo de um período de tempo sustentado, disse Reza Moghadam, economista-chefe do Morgan Stanley. O acordo torna a união monetária mais estável, protege os países periféricos afetados pela pandemia e estabelece um precedente ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone