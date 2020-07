DJ MARKET TALK: Fundo de recuperação da UE pode levar a volatilidade

(DJ Bolsa)-- A estrutura de governação do fundo de recuperação do coronavírus da UE pode facilmente levar a volatilidade, alerta o Bank of America. O plano orçamental de EU750 mil milhões, composto por EUR390 mil milhões em subvenções e o restante em empréstimos, não altera o facto de a resposta orçamental para a estabilização continuar insuficiente, o que significa que o Banco Central Europeu terá de continuar ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

