DJ MARKET TALK: Fundo de recuperação da UE pode tornar-se permanente

(DJ Bolsa)-- Apesar da sua natureza temporária e específica para responder a uma crise, o fundo de recuperação de EUR750 mil milhões da União Europeia "poderá transformar-se numa parte permanente da arquitetura da UE", diz a S&P Global Ratings. O fundo protegeria contra a concorrência desleal sob a forma de um suporte orçamental extraordinário a nível nacional, diz a agência. Ao emitir dívida no mercado a esta ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

