DJ MARKET TALK: Furacão Ida pode prejudicar ações da Shell no curto prazo

(DJ Bolsa)-- A incerteza à volta do potencial impacto dos danos do Furacão Ida na plataforma West Delta-143 da Shell podem pesar nas ações da empresa no curto prazo, alerta o RBC Capital Markets. Para além disso, são esperadas paralisações e custos adicionais, diz o banco. A Shell disse na quinta-feira que identificou danos na plataforma e que cerca de 80% da produção do Golfo do México continua parada.

