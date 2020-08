DJ MARKET TALK: Furacão Laura pode atingir petróleo como Furacão Harvey?

(DJ Bolsa)-- Numa altura em que o Furacão Laura entra no Golfo do México perto de Cuba ocidental, uma ligeira mudança para ocidente sugere que pode chegar a terra no final de quarta-feira algures no Texas, quase exatamente três anos depois de o Furacão Harvey ter destruído a indústria de petróleo e gás. "Como aprendemos com o Furacão Harvey em 2017, os principais sistemas de tempestades têm o potencial de reduzir significativamente ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone