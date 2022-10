DJ MARKET TALK: Fusão Vodafone-Three UK pode gerar EUR400M em sinergias

(DJ Bolsa)-- Os planos da Vodafone Group para fundir as operações no Reino Unido com a Three UK podem gerar EUR400 milhões em sinergias antes de impostos, referem Jerry Dellis e Yi Hsin Yeoh, analistas do Jefferies, numa nota de research. Se estas sinergias forem partilhadas equitativamente, implicarão um valor de EUR5,2 mil milhões para a participação da Vodafone de 51%, apontam. Contudo, a crise do custo de vida pode enfraquecer ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.