DJ MARKET TALK: Futura acomodação do BCE parece ser subestimada

(DJ Bolsa)--Os mercados estão a subestimar a extensão da futura acomodação pelo Banco Central Europeu, diz Pooja Kumra, estratega de taxas sénior da TD Securities. A estratega estima que o balanço do BCE vai crescer para cerca de EUR8,8 biliões até março de 2022 quando o Programa de Compras de Emergência Pandémica terminar, diz, esperando que o balanço também cresça depois visto que o programa ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone