DJ MARKET TALK: Futuros descontam política monetária mais restrita do que a Fed

(DJ Bolsa)-- Os mercados estão a descontar um período longo de condições monetárias restritas, diz Torsten Slok, da Apollo, numa nota. Slok olha para os futuros de fundos federais para concluir que "o mercado está atualmente a descontar um cenário de 'não aterragem' em que a política monetária terá de aplicar pressão descendente no crescimento do PIB e na inflação para os próximos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.