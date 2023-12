DJ MARKET TALK: Futuros do petróleo perdem terreno com receios sobre Mar Vermelho

(DJ Bolsa)-- Os futuros do petróleo caem com os receios sobre as perturbações ao transporte de mercadorias no Mar Vermelho a diminuírem e com o mercado à espera do relatório semanal do DOE sobre as reservas de crude. Os analistas consultados pelo The Wall Street Journal esperam uma descida de 2,4 milhões das reservas de crude. Peter Cardillo, economista-chefe de mercado da Spartan Capital, nota uma "acumulação surpresa ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.