DJ MARKET TALK: Futuros dos EUA apontam para ganhos ligeiros

(DJ Bolsa)-- Os futuros das ações dos EUA avançam esta terça-feira, sugerindo que os principais índices vão voltar aos ganhos depois da queda das ações das tecnológicas ter pesado nos mercados no início da semana. Os investidores esperam que as ações subam de forma generalizada com a implementação das vacinas e o novo investimento do governo a ajudar a economia a recuperar das perturbaçõ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone