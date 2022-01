DJ MARKET TALK: Futuros dos EUA sobem antes de mais dados económicos

(DJ Bolsa)-- Os futuros das ações dos EUA sobem esta quinta-feira, antes de novos dados de inflação e do mercado trabalho que podem fornecer algumas pistas sobre o rumo da política monetária. O índice de preços no produtor, ou IPP, uma métrica de inflação que mede os preços dos bens nas fábricas, vai ser publicado às 1330 TMG, assim como os dados dos pedidos iniciais de subsídio de desemprego.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

