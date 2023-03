DJ MARKET TALK: Ganhos do emprego dos EUA devem ter abrandado em fevereiro

(DJ Bolsa)-- O relatório do emprego dos EUA de fevereiro, a ser divulgado às 1330 TMG, deve revelar um aumento de 190.000 nos payrolls não agrícolas, bastante abaixo do disparo de 517.000 de janeiro, referem economistas do UniCredit Research numa nota. A subida de janeiro parece invulgar quando comparada com outros indicadores do mercado laboral, e poderá ter sido influenciada pelo bom tempo, outros fatores sazonais e o regresso de trabalhadores ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.