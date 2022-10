DJ MARKET TALK: GBP pode recuperar com melhoria do apetite pelo risco

(DJ Bolsa)-- A libra pode prolongar a sua recuperação contra o dólar, depois de ter superado o nível chave de 1,15, com os investidores a afastarem-se dos ativos seguros, diz o ING. A superação deste nível deve levar a que a correção leve o GBP/USD para 1,1750, diz Chris Turner, analista do ING, numa nota. "Uma correção deste tipo deve ser motivada mais por uma reavaliação global do risco (negativo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.