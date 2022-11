DJ MARKET TALK: GBP pode recuperar com restrição da política, melhoria do apetite

(DJ Bolsa)-- A maré pode estar a mudar para a libra depois dos últimos meses voláteis e um ano de desempenho fraco, diz o HSBC. "A inversão significativa do governo na despesa orçamental vai limitar os receios sobre a vulnerabilidade orçamental, embora existam sinais preliminares de que as contas externas estão a começar a ficar equilibradas, mas lentamente", dizem os analistas do HSBC, numa nota. A recuperaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.