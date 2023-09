DJ MARKET TALK: GBP prolonga perdas após PMI fraco

(DJ Bolsa)-- A libra prolonga as perdas esta sexta-feira, depois de a leitura preliminar do índice de gestores de compras, ou PMI, do Reino Unido ter ficado abaixo do esperado, com o desempenho do importante setor dos serviços a cair acentuadamente. "A sondagem dececionante do PMI para setembro significa que a recessão é cada vez mais provável no Reino Unido", diz Chris Williamson, economista-chefe da S&P Global Market Intelligence.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.