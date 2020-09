DJ MARKET TALK: GBP prolonga quedas mas investidores ainda estão 'complacentes'

(DJ Bolsa)-- A libra prolonga as quedas, atingindo mínimos de duas semanas contra o dólar e o euro, e os analistas dizem que pode recuar com os receios de que o Reino Unido não chegue a um acordo comercial com a União Europeia até ao final do ano. O GBP/USD recua 0,8% para $1,3052 e o EUR/GBP sobe 0,7% para 0,9035, segundo a FactSet, mas John Hardy, estratega de moeda do Saxo diz que o valor da libra está apenas a "começar ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

