DJ MARKET TALK: GBP sobe com notícias sobre reunião Reino Unido-UE

(DJ Bolsa)-- A libra sobe esta sexta-feira depois de terem surgido notícias de que o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, se vai reunir com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para ajudar a desbloquear as negociações. Segundo as notícias, Johnson vai falar com Von der Leyen no sábado para avaliar o estado das negociações e discutir os próximos passos. Estas notícias surgem um dia depois ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone