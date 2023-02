DJ MARKET TALK: GBP vulnerável com efeito do alívio da inflação na postura do BOE

(DJ Bolsa)-- A libra enfrenta mais perdas visto que o alívio das pressões dos preços pode persuadir o Banco de Inglaterra, ou BOE, a assumir uma postura mais suave nas próximas reuniões, diz a Ebury depois dos dados da inflação mais baixa do que o esperado desta quarta-feira. "Os mercados swap veem agora apenas mais duas subidas de 25 pontos base do BOE, com uma probabilidade de 50/50 de um primeiro corte das taxas no final ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.