DJ MARKET TALK: GBP/USD prolonga subida após decisão sobre referendo escocês

(DJ Bolsa)-- A libra acentuou durante breves momentos os ganhos contra o dólar depois de o Supremo Tribunal do Reino Unido ter decidido contra uma proposta do governo escocês para realizar um segundo referendo para a independência sem a aprovação de Westminster. Robert Reed disse esta quarta-feira que o tribunal conclui que o governo escocês não tem o poder de legislar a favor de outro referendo. A decisão era bastante esperada.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.