DJ MARKET TALK: GE vista como boa aposta para recuperação da aviação

(DJ Bolsa)-- As ações da General Electric recuaram 14% desde novembro, quando a empresa anunciou que iria proceder ao spinoff do negócio de energia e cuidados de saúde. Essa redução do preço pode tornar as ações uma boa opção para apostar que uma recuperação na indústria da aviação vai aumentar o valor da empresa novamente, escrevem analistas do Credit Suisse. O banco melhorou a recomendaç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone