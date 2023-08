DJ MARKET TALK: Gestores de fundos esperam cada vez menos uma recessão

(DJ Bolsa)-- Os investidores que participaram na sondagem mensal a gestores de fundos globais do Bank of America esperam cada vez mais que não haja uma recessão dentro dos próximos 18 meses. Um total de 31% dos investidores consultados não vê uma recessão até ao final de 2024, uma subida face a 19% em julho e 14% em junho, diz a sondagem. "Os receios sobre uma recessão estão a desaparecer", diz. Dito isto, 24% ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.