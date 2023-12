DJ MARKET TALK: Gestores de fundos esperam queda de curto prazo das ações europeias

(DJ Bolsa)-- Depois de uma forte subida das ações desde o final de outubro, 65% dos gestores de fundos consultados pelo Bank of America, no âmbito da sondagem a gestores de fundos europeus para dezembro, esperam quedas de curto prazo para as ações europeias, comparando com 47% no mês passado. 6% dos consultados considera que as ações europeias estão sobrevalorizadas, comparando com 26% na sondagem do mês passado que ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.