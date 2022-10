DJ MARKET TALK: Gilts mostram algum alívio após nomeação de Sunak

(DJ Bolsa)-- As gilts mostram algum alívio esta terça-feira e os mercados assumem que o Banco de Inglaterra, ou BOE, terá de ser menos agressivo na política de taxas de juro uma vez que os estímulos orçamentais terão sido colocados de lado definitivamente, diz Charles Hepworth, diretor de investmento da GAM Investments, numa nota. Isto acontece depois de Rishi Sunak ter sido escolhido na segunda-feira como líder do Partido ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.