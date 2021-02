DJ MARKET TALK: GlaxoSmithKline deve reportar queda dos lucros do 4T

(DJ Bolsa)-- A GlaxoSmithKline deve reportar um aumento das receitas e uma queda dos lucros do 4T na quarta-feira, diz a Share Centre. Os investidores esperam uma subida apenas ligeira das receitas, ao passo que a empresa previu anteriormente uma queda de apenas 1% a 4% do EPS ajustado, diz a firma. "Dito isto, podemos esperar um bom dividend yield e a perspetiva de bons medicamentos em desenvolvimento daqui para a frente", diz a Share Centre. (philip.waller@wsj.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

