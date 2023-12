DJ MARKET TALK: Glencore, Anglo American são escolhas de topo no setor mineiro

(DJ Bolsa)-- O setor diversificado dos metais e mineração deve ver uma melhoria dos preços das commodities e do panorama macro propícia para a exposição das commodities devido ao alívio da política monetária e ao crescimento económico resiliente, escrevem os analistas do RBC Capital Markets numa nota de research. "Depois de um ano de um desempenho relativamente baixo, estamos construtivos no setor", dizem.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.