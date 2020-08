DJ MARKET TALK: Glencore cai após cancelar dividendo

(DJ Bolsa)-- A Glencore lidera as perdas do FTSE 100, em baixa de 3,5%, depois de a mineira ter reportado uma queda dos lucros do primeiro semestre e ter dito posteriormente que não vai pagar o dividendo proposto de $2,6 mil milhões para se focar no reforço do balanço. "A ausência do dividendo não deve ajudar à atual tese de investimento, especialmente com as pares a apostar em retornos elevados", diz o RBC. A Glencore também registou imparidades ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

