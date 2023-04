DJ MARKET TALK: Glencore deve apresentar oferta melhorada por Teck

(DJ Bolsa)-- Há uma forte razão para a Glencore adquirir a Teck Resources e é provável que a mineira avance com uma oferta revista em alta, de acordo com analistas da Jefferies. "A transação é atrativa no papel, mas é claramente necessário um preço mais alto (e/ou em dinheiro)", disseram os analistas em nota. A proposta da Glencore de dividir os ativos combinados de carvão dos negócios de metais ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.