DJ MARKET TALK: Glencore não deve ser alvo de aquisição da BHP

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Glencore não deve tornar-se alvo de aquisição da BHP ou de qualquer outra mineradora, disseram analistas da Jefferies. A mineradora e trader de commodities tem uma exposição significativa a regiões de alto risco, como o zinco no Cazaquistão, enquanto os ativos da BHP estão localizados em jurisdições relativamente estáveis, disseram os analistas. Além disso, o segmento de marketing não ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.