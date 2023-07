DJ MARKET TALK: Glencore pode adiar retornos extra devido a negociações com Teck

(DJ Bolsa)-- A Glencore poderá não aumentar a distribuição aos acionistas em $2 mil milhões -- como definido no relatório de 2022 -- devido às conversações de compra dos ativos de carvão da Teck, escrevem analistas do UBS numa nota de research. A empresa disse no relatório de 2022 que a distribuição base seria de $5,1 mil milhões, mais um extra de $500 milhões em dividendos e $1,5 mil milhõ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.