DJ MARKET TALK: Glencore pode regressar com segunda oferta pela Teck Resources

(DJ Bolsa)-- A oferta rejeitada da Glencore para a compra da mineira canadiana Teck Resources não é uma grande surpresa, considerando o seu balanço desalavancado, o robusto free cash flow do carvão térmico e a forte crença na restrição que se aproxima do mercado de metais, refere o RBC Capital Markets numa nota de research. A operação, avaliada em cerca de $23,1 mil milhões, é uma oferta relativamente modesta ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.